مواجهات مثيرة في بطولة عجمان لكرة القدم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تواصلت منافسات النسخة الأولى من بطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم، التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، التي تنظمها الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان، بمشاركة 12 فريقاً. في المجموعة الأولى، فاز فريق دائرة التنمية السياحية في عجمان، على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5-2، وتغلب فريق شرطة عجمان على دائرة البلدية والتخطيط بهدفين نظيفين. وفي المجموعة الثانية، فاز فريق مصرف عجمان على لكزس للسيارات بثلاثة أهداف، وفي المجموعة الثالثة تغلب فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على دائرة التنمية الاقتصادية برباعية نظيفة.