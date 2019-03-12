ختام رياضي ثقافي لبرنامج «المدن المضيفة» في الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

شهد مجمع زايد الرياضي بالفجيرة ختام فعاليات برنامج المدن المضيفة في الفجيرة، أول من أمس، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، من خلال برنامج حافل تضمن العديد من العروض الشعبية والفقرات التراثية التثقيفية والألعاب الرياضية والورش المبتكرة، التي تفاعل معها الضيوف والمشاركون، وألقت الوفود المشاركة كلمات، عبرت من خلالها عن سعادتها بالاستضافة والحفاوة والأنشطة الثرية الذي تضمنها البرنامج، وكان أبرزها الزيارات الميدانية، حيث تعرف الوفود إلى ثقافة دولة الإمارات عامةً والفجيرة خاصةً. كما شهد اليوم الثاني من برنامج المدن المضيفة الذي نظمته اللجنة المحلية المنظمة في الفجيرة فعاليات متنوعة، شملت زيارات للوفود الرياضية إلى عدد من مدارس الفجيرة، حيث تم تنظيم أنشطة رياضية وترفيهية وفقرات تراثية.