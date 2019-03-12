«مبادلة» ترعى فريق البرازيل في الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقبلت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) فريق الأولمبياد الخاص البرازيلي، القادم إلى الإمارات للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019. وقد تكفلت «مبادلة» برعاية مشاركة الوفد البرازيلي المؤلف من 51 لاعباً ومدرباً رياضياً، وذلك انطلاقاً من التزامها تجاه البرازيل، باعتبار أنها تمتلك وتدير استثمارات في ذلك البلد منذ عام 2011، حيث تحرص «مبادلة» في كل مشروعاتها واستثماراتها على تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات والمناطق المحلية التي تستثمر فيها. وتشمل الرعاية توفير الدعم اللازم للرياضيين والأجهزة الفنية المصاحبة.