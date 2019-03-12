حديقة الحيوانات تستضيف فرقاً مشاركة في الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استضافت حديقة الحيوانات في أبوظبي مجموعة من أطفال الفرق المشاركة في بطولة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية 2019، لقضاء يوم زاخر بالمتعة والمغامرة.

حيث ابتدأت الزيارة في جولة متكاملة في مختلف أرجاء الحديقة، وتضمنت متنزه الحياة البرية، وموكب الرئيسيات، وممر الأفاعي، وبيت الزواحف، وحديقة الزرافات، وحديقة الفلامينغو، وحديقة الطيور، وحديقة التربيت على الحيوانات. كما استمتع الضيوف الصغار بعروض تعليمية وترفيهية متنوعة، متبوعة بإمكانية إطعام الحيوانات والتفاعل معها.

وقالت مديرة الفعاليات لدى الحديقة، رهف الجابر: «ربط الأطفال بالحياة البرية، وتمكينهم من لقاء الحيوانات وجهاً لوجه، يتيح لهم الفرصة للتفاعل معها في بيئاتها الطبيعية».