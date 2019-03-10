انطلاق برنامج التقسيم للأولمبياد الخاص 12 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

ينطلق 12 الجاري برنامج التقسيم للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، مع بدء وصول آلاف الرياضيين من أصحاب الهمم إلى الدولة للمشاركة في الحدث العالمي. ويشمل برنامج التقسيم جميع الرياضات التي تتضمنها الألعاب العالمية باستثناء كرة القدم فئة 11 لاعباً ورفع الأثقال والسباحة المفتوحة والترايثلون.

ويمنح التقسيم جميع الرياضيين المشاركين في الأولمبياد الخاص الفرصة للتنافس في ظروف عادلة. ويقوم أساس التنافس العادل على تقسيم الرياضيين حسب الجنس والعمر وحسب القدرة التنافسية.

ووفقاً لبرنامج التقسيم يخضع كل لاعب أو فريق لعملية تقييم النتائج والقدرات والتوقيت، وبالنسبة لمنافسات كرة القدم والجمباز وتنس الريشة، فتقام سلسلة من المباريات القصية بين اللاعبين أو الفرق ويمكن أن تجري اللجنة تقييماً لقدرات كل رياضي أو فريق.

ويمكن لكل قسم أن يتضمن ثلاثة لاعبين أو فرقاً على الأقل، وثمانية لاعبين أو فرقاً على الأكثر.

ولا يجب أن يزيد الفارق في المستوى عن 15% بين أعلى مستوى مهارة لفريق أو لاعب وأقل مستوى مهارة لفريق أو لاعب ضمن كل قسم.