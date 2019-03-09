فوز حتا والعروبة بدوري الدرجة الاول‎

المصدر: محمد فاضل – دبي

فاز حتا على مصفوت بهدف مقابل لاشيء، بينما فاز العروبة على الذيد بهدفين مقابل لاشيء، وذلك في المباراتين التي اقيمتا مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم، حيث سجل لصالح حتا المحترف البرازيلي لوان سانتوس في الدقيقة 10 بينما سجل لصالح العروبة اللاعب النيجيري كوامي كاريكاري في الدقيقة 15، وخليل نصيب في الدقيقة 57.

وبموجب هاتين النتيجتين اصبح رصيد العروبة 23 نقطة بالمركز الاول، وهو ذات رصيد خورفكان الذي حل بالمركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة، بينما اصبح رصيد حتا 22 نقطة بالمركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة ايضا مع الحمرية صاحب المركز الثالث بذات الرصيد.