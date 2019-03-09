افتتاح بطولة عجمان لكرة القدم للدوائر الحكومية

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

افتتحت، أول من أمس، بطولة عجمان للدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم في نسختها الأولى، التي انطلقت بالتزامن مع اليوم الرياضي الوطني، وبتنظيم من الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان حتى 23 الجاري.

وحضر الافتتاح، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان. وبدأت البطولة بمباراة بين فريقي دائرة الأراضي ودائرة التنمية السياحية، أسفرت عن فوز الأخير بخمسة أهداف لهدفين، فيما انتهت الثانية بثلاثة أهداف نظيفة لمصلحة مصرف عجمان على حساب شركة لكزس، وفوز فريق إيمز قروب بأربعة أهداف مقابل هدف لمؤسسة المواصلات العامة.