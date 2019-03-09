عصام عبدالله: لا خوف على العين في إيران ونحتاج إلى تطور الأداء

المصدر: معاذ كمبال ــ العين

أكد إداري فريق العين لكرة القدم، عصام عبدالله، أن جميع لاعبي «الزعيم» في كامل الجاهزية لخوض مواجهة الاستقلال الإيراني على ملعب آزادي في طهران، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من مجموعات أبطال آسيا، مؤكداً أنه «لا خوف على (الزعيم) في إيران، كونه سبق وأن حقق نتائج إيجابية أمام المنافس ذاته من قبل»، لكنه أعرب عن أمله في تطور أداء الفريق في كل المباريات المقبلة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «بالأداء الذي قدمناه في الجولة الأولى أمام الهلال السعودي، وبالمزيد من التطور، سيظهر الفريق بصورة أقوى». وطمأن إداري الفريق الجماهير على خلو القائمة من أية إصابات، وقال: «لا توجد إصابات، فالفريق سيستعيد خدمات البرازيلي كايو، بعد غيابه عن لقاء الهلال بداعي الإيقاف، وهو بالتأكيد لاعب مهم في التشكيلة».

وستشهد صفوف العين في مواجهة الاستقلال غياب المدافع الدولي إسماعيل أحمد بداعي الإيقاف، بعد تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة، ما يجعله يغيب أيضاً عن لقاء الجولة الثالثة أمام فريق الدحيل القطري، على أن يعود في الجولة الرابعة.

وأشار إداري فريق العين إلى أن عناصر الفريق حصلوا على راحة الأربعاء، في حين فتح المدرب الإسباني غاريدو ملف مباراة الاستقلال بداية من أول من أمس، وقال: «الفريق سيواصل تدريباته في العين، وسيغادر إلى إيران مساء غدٍ، بعد الحصة التدريبية الرئيسة». ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الهلال السعودي، في حين يخلو رصيد العين والاستقلال من النقاط.