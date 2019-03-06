الرميثي يشرح رؤيته لمستقبل الكرة الآسيوية خلال زيارة لبنان

المصدر: بيروت - الإمارات اليوم

اختتم رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، جولته الأولى في غرب آسيا، لشرح رؤيته لمستقبل الكرة الآسيوية بزيارة لبنان، بعد أن زار سابقاً البحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن والعراق. وعرض الرميثي تفاصيل برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الآسيوي، في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل.

والتقى الرميثي خلال زيارة لبنان، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بمكتبه، مع أعضاء وفد الإمارات، بحضور سفير الدولة لدى لبنان، حمد الشامسي. وبحث مع الحريري أهمية رسالة الرياضة في نشر قيم التسامح والمحبة والسلام بين شعوب العالم، وأشاد الحريري في المقابل بما تحققه الإمارات من نجاحات كبيرة على الساحة العالمية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الرياضية وتطويرها، وتبادل اللقاءات والخبرات لزيادة مساحات التقارب والتلاحم بين شباب الدولتين. والتقى الرميثي أيضاً، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر. وعرض الرميثي تفاصيل برنامجه الانتخابي، وأكد أن الكرة الآسيوية تحتاج في المرحلة القادمة إلى انطلاقة جديدة.

وعلى جانب آخر، يعقد الرميثي مؤتمراً صحافياً غداً بمتحف اللوفر في أبوظبي، يعرض فيه تفاصيل برنامجه الانتخابي، الذي يتضمن رؤيته من أجل الكرة الآسيوية، ويشرح ملامح مشروعه لتطوير اللعبة.

الرميثي يشرح تفاصيل برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الآسيوي في مؤتمر صحافي غداً بأبوظبي.