«المفاجأة» يواجه «بن ثاني» في ختام تصفيات «طائرة ند الشبا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تختتم اليوم تصفيات بطولة الكرة الطائرة المؤهلة إلى نهائيات النسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك. وسيكون فريق المفاجأة في اختبار «بن ثاني»، الساعة السادسة مساء، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تقام في الصالة الرياضية بمجمع ند الشبا الرياضي.

وفي المجموعة الأولى فاز فريق البركان على بن ثاني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (25-15/‏‏‏‏ 25-18/‏‏‏‏ 23-25/‏‏‏‏ 25-22)، ويتصدر المفاجأة حتى الآن ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، يليه فريق البركان برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل فريق بن ثاني المجموعة من دون رصيد.

وكانت الفرق المشاركة قد تم تقسيمها إلى مجموعتين حسب القرعة التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور ممثلي الفرق وأعضاء اللجنة الفنية، وضمت الأولى: المفاجأة، زعبيل، بن ثاني، والبركان، فيما ضمت الثانية فرق: دبي 2021، فهود زعبيل، والملكي.

أما في المجموعة الثانية فقد أسفرت عن فوز فريق فهود زعبيل على فريق الملكي بثلاثة أشواط نظيفة (25-21/‏‏‏‏ 25-23/‏‏‏‏ 25-18)، ليتصدر برصيد أربع نقاط، ويتذيل الملكي ترتيب المجموعة من دون أي نقاط، ويحتل فريق دبي 2021 الترتيب الثاني بنقطتين حتى الآن.

وستتأهل الفرق المشاركة في التصفيات الفائزة بالمراكز من الأول إلى الخامس إلى النهائيات، على أن ينضم إليها «إف 3» بطل نسخة 2018، الذي تأهل تلقائياً بصفته حامل اللقب.

وتواصل اللجنة المنظمة للدورة العمل على إنجاز القائمة النهائية للفعاليات الرياضية والمجتمعية المصاحبة، كما سيتضمن البرنامج فعاليات متنوعة تنسجم مع سمة «عام التسامح» ومع أهداف الدورة.

ومن جهة أخرى، اختتمت تصفيات كرة قدم الصالات، الخميس الماضي، حيث تأهلت منها ستة فرق إلى النهائيات التي ستقام في مجمع ند الشبا الرياضي، وهي الفرق التي فازت بالمركزين الأول والثاني من كل مجموعة، حيث فاز بالمركز الأول في المجموعات كل من: فريق فيكتوري، فريق الشاطئ، وفريق الذيابة، بالإضافة إلى الفرق الفائزة بالمركز الثاني في المجموعات، وهي: فريق التسامح، فريق الوطنية، وفريق المفاجأة.

وستنضم هذه الفرق الستة إلى الفريقين الفائزين بالمركزين الأول والثاني من النسخة الماضية، وهما: فريق الإمارات للسياقة حامل اللقب وفريق البحري الوصيف.

اختتمت تصفيات كرة قدم الصالات، الخميس الماضي، حيث تأهلت منها ستة فرق إلى النهائيات التي ستقام بمجمع ند الشبا الرياضي في رمضان المقبل.