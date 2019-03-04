الإعلان عن بطولة الدوائر الحكومية والمؤسسات في عجمان اليوم

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تعقد دائرة الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان، في الساعة 11 من صباح اليوم، مؤتمراً صحافياً في فندق عجمان سراي، للإعلان عن تفاصيل النسخة الأولى من بطولة عجمان للدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم 2019، التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، تزامناً مع اليوم الرياضي الوطني الذي ينطلق هذا العام بشعار «الإمارات تجمعنا».

ومن المقرر أن يكشف المؤتمر عن التفاصيل الفنية والإدارية للبطولة، واللائحة المنظمة، والجوائز، وعدد الفرق المشاركة، وإجراء قرعة المباريات وتقسيم الفرق إلى مجموعات.