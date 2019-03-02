فوز حتا ودبا الحصن في دوري "الاولى"

المصدر: محمد فاضل – دبي

حقق حتا فوزا مثيرا على ضيفه العروبة بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت في استاد حمدان بن راشد بنادي حتا مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الاولى، مستعيدا بذلك حظوظه بالمنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي، بعد ان اصبح رصيده (19) نقطة بالمركز الرابع، بينما تراجع العروبة الى المركز الثاني برصيد (20) نقطة، وكان العروبة الباديء بتسجيل الاهداف عن طريق البرازيلي اديلسون بيريرا في الدقيقة (78) قبل ان يعود حتا بقوة ويسجل ثلاث اهداف متتالية عن طريق البرازيلي لوان سانتوس (85) ومحمود حسن (90+1) والنيجيري قيكتور نوانيري (90+3).

وفي مباراة اخرى ضمن نفس الجولة فاز دبا الحصن على ضيفه الذيد بثلاثة اهداف لهدف ايضا حيث سجل لدبا الحصن المصري احمد عبد الغني هدفين (26،67) واليمني عبد الواسع المطري (75)، بينما سجل للذيد البرازيلي اليكسندر ابارسيدو في الدقيقة (51).