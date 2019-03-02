نادي العين ينفي شائعة خلاف كايو وروبن

المصدر: العين - الإمارات اليوم

نفت شركة كرة القدم بنادي العين وقوع خلاف وقع بين ثنائي الفريق البرازيلي كايو لوكاس والبرتغالي روبين روبيرو بين شوطي مباراة الفريقي أمام شباب الأهلي يوم "الخميس" ضمن دوري الخليج العربي.

وأستغرب مدير الفريق مطر الصهباني من الشائعة التي روجت لخلاف حاد بين اللاعبين البرازيلي كايو والبرتغالي روبيرو في غرفة تبديل ملابس الفريق خلال فترة الراحة ما بين شوطي المباراة أمام شباب الأهلي.

وأكد الصهباني في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين أن قرار استبدال اللاعبين جاء وفقاً لرؤية المدرب الفنية، سعياً لتعزيز قوة الفريق الهجومية، خلال المباراة.

وقال: "العين فتح ملف البطولة الآسيوية بعد أن أغلق صفحة دوري الخليج العربي “مؤقتاً”، وكل التركيز حالياً منصب نحو مواجهة الهلال السعودي في افتتاح المجموعة مباريات المجموعة الثالثة بمسابقة دوري الأبطال ومن تلك الشائعات الهدف منها واضح، ولكنها لن تؤثر على معنويات الفريق".

وأكمل: "المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود ودعم طموحات اللاعبين من جميع أعضاء الأسرة العيناوية، الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير وكل منتمٍ لهذا الكيان الشامخ، حتى يتمكنوا من إظهار أفضل ما لديهم في مشوار التحدي القاري، خصوصاً وأن العين عود الجميع على الظهور القوي في البطولات الخارجية وتمثيل الدولة على نحو مشرف في الآسيوية".

وزاد مدير فريق العين أن "الزعيم" أكد خلال التحدي العالمي أن معدنه من ذهب وثقتنا كبيرة في لاعبي العين الذين تفوقوا على تيم ويلنغتون والترجي وريفرببليت خلال مونديال الأندية الإمارات 2018، بلا حدود.