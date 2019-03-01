خورفكان في مهمة صعبة أمام العربي بدوري الهواة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تنطلق، اليوم، منافسات مرحلة الإياب لدوري الدرجة الأولى بإقامة ثلاث مباريات ضمن منافسات الأسبوع العاشر، ويلعب فيها، عند الساعة الخامسة والنصف مساء، العربي مع خورفكان، والتعاون مع مسافي، بينما يلعب عند الثامنة مساء مصفوت مع الحمرية.

وتبرز إلى الواجهة المباراة الأولى، التي يتطلع فيها خورفكان إلى العودة من أم القيوين بالعلامة الكاملة لتأكيد الصدارة المؤقتة بانتظار نتائج مباريات الغد، التي سيلعب فيها حتا مع العروبة ودبا الحصن مع الذيد، حيث يبلغ رصيد خورفكان 19 نقطة في المركز الثاني، بينما يبلغ رصيد العربي سبع نقاط في المركز الثامن، ويسعى مدرب خورفكان، العراقي عب الوهاب عبدالقادر، إلى كسب النقاط كاملة وعدم التفريط في أي نقطة، مع بدء العد التنازلي للكشف عن هوية الفريقين الصاعدين للعب في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

ويراهن خورفكان على دفاعه وإمكانات صانع ألعابه، البرازيلي رودريغو، بينما يركز العربي على القدرات الهجومية للروماني ميهاي.