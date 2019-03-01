الرميثي يبحث تعزيز التعاون الرياضي مع البحرين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قام رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، بزيارة إلى مملكة البحرين، التقى خلالها وزير شؤون الرياضة في البحرين، أيمن بن توفيق، حيث تناولت الزيارة سبل تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين، وكيفية تطويره واستثمار العلاقات المتميزة والأهداف المشتركة، وترجمتها إلى مبادرات ومشروعات في المستقبل، تسهم في تحقيق مزيد من التقارب، من خلال اللقاءات والفعاليات وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة الحركة الرياضية في الدولتين.

وضم وفد الإمارات: الأمين العام للهيئة عبدالمحسن الدوسري، وعضو مجلس ادارة الهيئة عارف العواني، ورئيس مجلس إدارة شرطة أبوظبي الرياضي العميد خليفة الشامسي، وطلال الرفاعي، ويوسف البلوشي، من مجلس أبوظبي الرياضي.

في جانب آخر، أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة محمد الرميثي، عن عقد مؤتمر صحافي في الثانية بعد ظهر الخميس المقبل، بمتحف اللوفر في أبوظبي، للحديث عن تفاصيل برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في دورته الجديدة، التي ستجري بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال شهر أبريل المقبل.