ستارزبلاي" تعيّن "أصداء " شريكاً للتواصل

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أعلنت "ستارزبلاي"، خدمة الفيديو حسب الطلب الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعيين "أصداء بي سي دبليو" شريكاً للتواصل المؤسسي، بعد منافسة شملت العديد من الوكالات المرموقة للفوز بالعقد.

وتقدم منصة "ستارزبلاي" للمشتركين في خدمة الفيديو حسب الطلب أفضل محتوى ترفيهي، يشمل أفلام هوليوود والمسلسلات التلفزيونية والبرامج الوثائقية وبرامج الأطفال، بالإضافة إلى توفير الحلقات الجديدة من أشهر المسلسلات للمشتركين في نفس يوم عرضها في الولايات المتحدة. كما تقدم المنصة المحتوى العربي والهندي، وتتمتع بحضور واسع في 19 دولة على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونجحت الشركة الناشئة التي انطلقت من دبي في الفوز بحصة سوقية كبيرة منذ إطلاق خدمتها.

وستتولى "أصداء بي سي دبليو" إدارة استراتيجيات العلاقات العامة والتواصل الخاصة بـ "ستارزبلاي" في مناطق دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والمشرق العربي.

و قال معاذ شيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "ستارزبلاي": "في ضوء النمو الذي يشهده قطاع الاشتراك في خدمات الفيديو حسب الطلب، تأسست ’ستارزبلاي‘ لتكون الخيار الأول لمشاهدة أفضل محتوىً عائلي. لقد أسسنا منصة محلية موجهة للمنطقة، وتسعى دائماً للابتكار في المجال الرقمي، مما أبرز ضرورة التعاون مع شريك موثوق للعلاقات العامة والتواصل يتمتع بحضور قوي في المنطقة، ويعتمد نهجاً غير تقليدي يتخطى حدود المألوف في هذا المجال. ومع تعيين ’أصداء بي سي دبليو‘ شريكاً للتواصل، فإننا نتطلع قدماً نحو مرحلة جديدة لنمو أعمالنا".



من جانبه قال سونيل جون، مؤسس ورئيس "أصداء بي سي دبليو": "يمثل الفوز بهذا العقد خطوة هامة بالنسبة لنا، فهو يسلط الضوء على موقعنا الريادي كشريك تواصل مفضل لأهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا والإعلام في المنطقة، والعالم. ولا شك بأن التوقيت مثالي للعمل مع شركات مبتكرة مثل ’ستارزبلاي‘ للمساهمة بدور جوهري في ترسيخ مكانتها في قطاع الإعلام والتكنولوجيا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.