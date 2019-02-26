الباستا والأومليت.. أكثر الوجبات المفضلة لنجوم «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف رؤساء طهاة «جميرا كريك سايد»، الفندق الرسمي لإقامة نجوم الكرة الصفراء العالميين، المشاركين في بطولات «سوق دبي الحرة»، عن الأطباق المفضلة التي يحرص اللاعبون واللاعبات على تناولها خلال وجودهم في دبي، ومن أبرزها الباستا، والأومليت مع السلمون المدخن، لما تتضمنه هذه الأطباق من دسم قليل وبروتينات عالية، تساعد لاعبي التنس على منحهم الطاقة اللازمة، لخوض منافسات البطولة التي انطلقت في نسخة السيدات، وتبعها أول من أمس، انطلاق بطولة الرجال الممتدة حتى الثاني من مارس المقبل على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، بإجمالي جوائز يبلغ 5.6 ملايين دولار، يذهب نصفها للسيدات.. والنصف الآخر للرجال.

وقال الطاهيان الهنديان: بيجندار رامولا، ويعقوب باشا، لـ«الإمارات اليوم»، إن «معظم النجوم العالميين للكرة الصفراء يفضلون، ضمن قائمة خياراتهم، الحصول على وجبات لا تحتوي على معدلات عالية من الدسم، بجانب وجبات تصنف بالخفيفة، يمكن تناولها قبل التدريبات وخوض المباريات، ومن أكثر هذه الأطباق طلباً من اللاعبين واللاعبات، الأومليت مع السلمون المدخن في الإفطار، والباستا في وجبة الغداء».

وقال الطاهي بيجندار رامولا، صاحب خبرة 16 عاماً في إعداد وجبات اللاعبين واللاعبات، إن «معظم نجوم الكرة الصفراء، سواء السيدات أو الرجال، يبحثون عن وجبات شبه منزوعة الدسم، بجانب الحصول على أنواع محددة من السلطة، تضمن لهم الحصول على الطاقة اللازمة، ومن أكثر الأطباق شيوعاً وطلباً يتمثل في طبق الباستا المفضل على الغداء، خصوصاً أن نجوم الكرة الصفراء يأخذونه على الغداء قبيل استهلال المباريات، قبل أن يعاودوا طلبه مرةً أخرى في فترة ما بعد انتهاء المباريات، لكون هذا الطبق من الوجبات الخفيفة على المعدة، فضلاً عن أنه يمدهم بالبروتينات المطلوبة لمساعدة العضلات على الحصول على الطاقة». وأشار رامولا إلى أن أصعب التحديات التي واجهها، خلال إعداد أطباق نجوم التنس، كانت في بطولتي 2016 للرجال والسيدات، وقال: «تضمنت نسخة 2016 حالات خاصة، فرضها دخول كلٍّ من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والأميركية سيرينا وليامز البطولة، وهما ضمن برنامج غذائي للحمية، الأمر الذي تطلب إعداد أطباق وفق هذا البرنامج الغذائي، فضلاً عن تحديات تتمثل بشراء المكونات الصعبة لأطباقهما من الخارج، خصوصاً الأميركية وليامز، التي حرصت على إحضار طباخها الخاص برفقتها، ما فرض بحد ذاته تحدياً آخر في كيفية مساعدته على تأمين كل المستلزمات».

بدوره، قال الطاهي يعقوب باشا إن «من أكبر التحديات في وجبة الإفطار مراعاة تجهيز الأطباق في ساعات مبكرة، خصوصاً أن معظم اللاعبين واللاعبات يتوجهن إلى التدريبات الصباحية بين الساعة السابعة والثامنة». مضيفاً: «تعد مكونات الألبان المنزوعة الدسم، بجانب الأومليت المتضمن السلمون المدخن، الطبق الأبرز الذي يطلبه نجوم الكرة الصفراء، وهو تحدٍّ بحد ذاته، خصوصاً في ما يتعلق بشراء السلمون طازجاً».

الإسباني ينجو من مصيدة الإيطالي

نجا المصنف 32 عالمياً، الإسباني فرناندو فيرداسكو، من مصيدة المصنف 85 عالمياً الإيطالي توماس فابيانو، بعد أن احتاج فيرداسكو لساعتين من الزمن، لحسم انتصاره على الإيطالي فابيانو بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (3-6 و6-3 و6-3)، وذلك في المباراة التي جمعتهما في انطلاق منافسات الدور الأول من البطولة.

كما شهدت المنافسات فوز المجري مارتن فوكسوفيتش، المصنف 35 عالمياً، على البوسني دامير دزامهور المصنف 50 على العالم بواقع مجموعتين دون رد «6-1 و7-6»، فيما لم تخلُ مباريات اليوم الأول من المفاجآت بسقوط المصنف الثاني في البطولة الروسي كارين خاشانوف، أمام الجورجي نيكولاس باسيلاشفيلي، المصنف الـ19 عالمياً، عقب فوز الأخير بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و6-2»، وأتبعت بنجاح المنصف 54 عالمياً الألماني يان لينارد ستروف في إقصاء المصنف السابع في البطولة والـ14 عالمياً الكندي ميلوس راونيش، بالفوز عليه بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة «6-4 و5-7 و6-4».

المصري صفوت يدخل تحدي القبرصي بغدادس اليوم

يدشن ممثل العرب، المصري محمد صفوت، المصنف 215 عالمياً، مشواره اليوم في النسخة الـ27 من بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، وذلك في مواجهة صعبة تجمعه بالقبرصي ماركوس بغدادس المصنف 128 عالمياً، وصاحب الشعبية الجماهيرية الكبيرة في دبي، في ظل تسجيل مشاركته الـ15 على التوالي في البطولة. وتعد مواجهة اليوم الأولى التي تجمع اللاعبين في بطولات اللاعبين المحترفين، والثانية تاريخياً منذ لقائهما في تصفيات كأس ديفيز ربيع عام 2010، حينما فاز القبرصي بغدادس على المصري صفوت بواقع ثلاث مجموعة نظيفة، وبنتيجة «6-1 و6-2 و6-3».

وليامز حرصت على إحضار طباخها الخاص برفقتها.

ديوكوفيتش ووليامز نفذا برنامج غذائي خاص في نسخة 2016.