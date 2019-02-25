محمد الخديم: دبا الفجيرة قادر على العودة من الظفرة بنتيجة ايجابية

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

أكد مدرب دبا الفجيرة محمد عبيد الخديم بأن فريقه قادر على العودة من المباراة المقبلة امام الظفرة بالنتيجة الايجابية والتي ستقام بعد غد ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي، ووصف الخديم التعادل (1-1)، في المباراة السابقة امام الامارات بالنتيجة الجيدة، والبداية الطيبة خصوصا بعد تسلمه المهمة التدريبية قبل يوم واحد من موعد المباراة، مبينا خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم في قاعة المؤتمرات بنادي دبا الفجيرة، بأنه كان بإمكان الفريق تحقيق نتيجة الفوز لولا بعض الاخطاء وانه يسعى لتصحيحها خلال التمرينات التي تسبق المباراة القادمة امام الظفرة بعد غد ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي، وتابع: سيكون هنالك تغيير في التشكيلة لم يتحدد بعد وسنلعب بتكتيك خاص وسنعود من الظفرة بنتيجة ايجابية، وتوجه الخديم للاعبين بالكلام قائلا: انتم قادرين على تغيير صورة الفريق بالمجهود وليس بالكلام ونحن كفريق لدينا القدرة على ذلك و لاتنقصنا سوى ان نكون على قدر المسؤولية، واضاف: التمسك باللعب بالروح العالية والتعاون معا والقتالية طريق تصحيح المسار مؤكدا ان اللاعبين أنفسهم قادرين على ذلك.

واثنى المدرب الخديم على دور ادارة النادي بدعم الفريق في كل الظروف.

وعن المباراة امام الظفرة قال الخديم: الظفرة فريق قوي ومنتعش من نتائج ايجابية عديدة خصوصا في مرحلة الاياب، وبالرغم من ذلك طموحنا العودة من ملعبه بنتيجة ايجابية ولدينا العناصر الكفيلة بذلك.