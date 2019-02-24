31 متسابقاً يرسمون التحدي على كاسر الأمواج في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت أول من أمس، الجولة الثانية من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية، على كاسر الأمواج بأبوظبي، بمشاركة 31 متسابقاً عبر فئات البطولة الثلاث، حيث شارك في فئة المحترفين 16 متسابقاً، وثمانية متسابقين في فئة الناشئين، وسبعة في فئة المبتدئين، وتوّج بلقب فئة المحترفين (4 سل) محمد ثروت، وحل ثانياً سعيد جمعة فهد سعيد المرزوقي، وفي فئة المبتدئين (2 سل) حل في المركز الأول عقيل محمد مهدي، وجاء في المركز الثاني سعيد عتيق المزروعي، وثالثاً عبدالله عصام الرمضان، وفي فئة ناشئين حل في المركز الأول ماجد أحمد المهيري، وثانياً سهيل راشد الطاير، وثالثاً خلف خالد الشيخ، ولقيت البطولة التي أقيمت بنظام التصفيات منافسة كبيرة وقوية بين كل المشاركين على مدار فئات البطولة وتصفياتها المختلفة، حيث صعد بعد كل تصفية عدد من الفائزين حتى التصفية التالية، والتعرف في الختام على الفائزين في كل فئات البطولة، وقام بتكريم الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وراشد الطاير عضو فريق أبوظبي، ومنصور المهيري وأحمد الطاهر.