مدرب دبا: متفائل بمستقبل الفريق.. وتحقيق البقاء ليس مستحيلاً

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال المدرب الجديد لفريق دبا الفجيرة، محمد عبيد الخديم، إنه «متفائل بمستقبل الفريق رغم الوضعية الصعبة الحالية لدبا في ترتيب الدوري، وتحقيق البقاء ليس مستحيلاً». وأنقذ دبا نفسه من خسارة جديدة بتعادل في الوقت الضائع أمام ضيفه فريق الإمارات، أول من أمس، ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي، لكنه مستمر في قاع الدوري بخمس نقاط فقط، ومتخلفاً بسبع نقاط عن «الصقور» في المركز قبل الأخير.

وأكد محمد الخديم، في المؤتمر الصحافي بعد التعادل 1-1، أن مهمته اقتصرت أكثر على الجانب المعنوي، كونه تسلم المهمة مؤقتاً، وخلال ساعات قليلة قبل بداية المباراة، بسبب قصر الفترة التي أقيل فيها المدرب السابق، السوري محمد قويض، وتولي الخديم المسؤولية.

وتابع: «التعادل بطعم الخسارة بالنسبة لنا، وحقيقة لم أكن أملك الوقت الكافي للعمل، وأشكر اللاعبين على ما قدموه خلال المباراة»، وبخصوص استمراره مع الفريق أو أن مهمته مؤقتة، قال إن الموضوع بيد إدارة النادي وهي من ستقرر ذلك، وأضاف: «ينتظرنا عمل جديد ومباريات مقبلة في المنافسات، وسنعمل على تحقيق نتائج جيدة في محاولة لتحقيق البقاء».

من جهته، عبر مدرب فريق الإمارات، التونسي جلال قادري، عن حسرته لإهدار فريقه لنتيجة الفوز بعد أن اكتفى بالتعادل مع دبا الفجيرة، بعد نجاح الأخير في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الوقت بدل الضائع للمباراة بقليل، مؤكداً أن افتقاد اللاعبين الخبرة تسبب في ذلك، خصوصا أنها ثاني مرة تحدث له بعد أن تعادل أمام كلباء في الجولة الماضية في ظروف متشابهة، واصفاً فريقه بغير المحظوظ، رغم أن نقطة التعادل تعتبر مهمة لكونها من فريق منافس على البقاء.