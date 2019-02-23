الألماني وايسهاوت بطلاً لكأس قفز الحواجز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حقق الفارس فيليب وايسهاوت على صهوة الفرس «كاتوكيا» حلم الفرسان الألمان، وحلّق بلقب بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة خمس نجوم. وينظم البطولة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويستضيفها للعام الثاني على التوالي منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي.

ونجح وايسهاوت في إكمال الجولة في زمن سريع بلغ 58.93 ثانية كسر به أفضل زمن وقتها، وسجلته الدنماركية تينا لوند والجواد «كرالّو»، وأنهت الجولة في زمن 61.52 ثانية، ونالت كأس الوصافة، وتوّج بكأس المركز الثالث الفارس الإماراتي عبدالله المري والجواد «جيمس في دي» بزمن 61.86 ثانية.

وتوج الفائزين وزيرة الأمن الغذائي المستقبلي، عضو مجلس اتحاد الفروسية مريم المهيري، واللواء الدكتور أحمد الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين.