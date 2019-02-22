«الهيئة» تتمسك بقرار منع ازدواجية المناصب.. وتمهل اتحاد الكرة للتنفيذ

المصدر: منصور السندي - دبي

تمسكت الهيئة العامة للرياضة، خلال اجتماع عقد أمس، في مقر الهيئة بدبي، في اجتماع بين أمين عام الهيئة سعيد عبدالغفار ورئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، بتنفيذ اتحاد الكرة لقرار منع ازدواجية المناصب الرياضية، وطالبته بالعمل على توفيق أوضاعه المرتبطة بهذا الشأن وموافقاتها بذلك. وأعلنت الهيئة في بيان صحافي أنها طرحت خلال الاجتماع «المرئيات القانونية» التي تتمحور حول وضع نظام متكامل يتعلق بمنع ازدواجية المناصب، وفقاً لنص «المادة 19» من الميثاق الأخلاقي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكدة أن هذا النظام سيتم تطبيقه على الاتحادات الرياضية كافة دون استثناء.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن الهيئة منحت اتحاد الكرة مهلة محددة لتنفيذ القرار. وجاء هذا الاجتماع بطلب من اتحاد الكرة على خلفية قرار الهيئة بإيقاف الدعم المالي البالغ 60 مليون درهم عن الاتحاد لحين التزامه بتنفيذ لائحة منع ازدواجية المناصب لوجود ثلاثة من أعضائه يشغلون مناصب رياضية في أنديتهم، وهم خليفة الجرمن، ومحمد اليماحي، وراشد الزعابي.