مدرب ليفربول: لم يسبق أن شاهدت بايرن ميونيخ مدافعاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ود.ب.أ

أبدى مدرب ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، خيبة أمله إزاء إهدار عدد من الفرص التهديفية في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي مع بايرن ميونيخ الألماني أول من أمس، في ذهاب دور الـ16 ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الفريق لايزال يمكنه الانطلاق من التعادل.

واستغرب كلوب من لجوء البايرن إلى الدفاع بقوة، وقال: «لم يسبق أن شاهدت من قبل البايرن مدافعاً كما فعل أمامنا، فقد كانت هناك العديد من المواقف التي لم أشاهدها في مباريات بايرن ميونيخ، مثل تمسك المدافعين بالبقاء في مراكزهم وكيفية مساهمة غنابري في حالة الدفاع، وبلاعبين اثنين ضد لاعب واحد».

وتابع في المؤتمر الصحافي: «لم تكن النتيجة أو المباراة التي حلمنا بها. فلم تحمل العديد من الأحداث لكنها كانت صعبة على الطرفين»، وأضاف «إذا تحلى بايرن ميونيخ بثقة أكبر، لربما أتاح لنا ذلك مزيداً من المساحات، لقد شاهدتم مدى احترام كل فريق لمستوى الفريق الآخر».

وتابع «شهدت المباراة احتراماً كبيراً للمنافس وهو ما جعل الأمور غير مريحة. لكننا صنعنا الفرص في الشوط الأول، وكاد ساديو ماني أن يسجل، وكان الشوط الأول على ما يرام، فقد صنعنا الفرص. لكن في الشوط الثاني لم يصنع أحد المزيد من الفرص».

في جانب آخر، صب جمهور ليفربول غضبه على مهاجمه ساديو ماني، الذي تخصص أول من أمس في إضاعة الفرص السهلة، خصوصاً في الشوط الأول الذي كان فيه قريباً من التهديف في أكثر من مناسبة، لكن اللمسة الأخيرة كانت تغيب عنه، كما عاب عليه جمهور الأحمر في مواقع التواصل الاجتماعي، أنانيته، خصوصاً في كرة هدف محقق ضاعت على الفريق بسبب إصرار ماني على التسجيل متجاهلاً التمرير لزميله البلجيكي أوريغي، الذي كان في وضعية أفضل في مواجهة حارس بايرن ميونيخ، نوير».

كوفاتش: سنجني ثمار التعادل في ألمانيا

قال مدرب بايرن ميونيخ، الكرواتي نيكو كوفاتش، إنه سعيد للغاية بنتيجة التعادل السلبي، مؤكداً في المؤتمر الصحافي: «سنجني ثمار ذلك في ألمانيا بلقاء العودة». ورغم أن التعادل السلبي قد يصبّ في خدمة ليفربول، خصوصاً من باب الهدف خارج الأرض، لكن كوفاتش يرى أنها نتيجة إيجابية لفريقه الذي سيكون محروماً في الإياب من أبرز مدافع لديه، كيميتش بسبب تراكم الإنذارات. وتابع كوفاتش: «كل اللاعبين أدوا ما عليهم، لم تكن الأمور سهلة هنا لكننا حققنا هدفنا من المباراة».

السنغالي ساديو ماني تخصص في إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 بأبطال أوروبا.