حفل افتتاح دورة الشركات في منتجع بولغاري الفاخر

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تنطلق، اليوم، النسخة الأولى من دورة الألعاب الرياضية للشركات، ضمن المبادرات التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بإقامة حفل الافتتاح في منتجع بولغاري الفاخر في مدينة جميرا.

ويحضر الحفل، أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، والرئيس التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس، الجهة المنظمة للحدث، محمد الحصري، ومسؤولون عن الشركات المشاركة في البطولة.

وكان كل من مجلس دبي الرياضي وشركة كوربوريت سبورتس، قد أكملا الاستعدادات الخاصة بالنسخة الأولى من دورة الألعاب الرياضية للشركات، التي تُعد الأولى من نوعها الموجهة لقطاع الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وسيشارك فيها 1100 موظف وموظفة يتنافسون في 18 لعبة مختلفة. وأكد محمد الحصري، أن اختيار منتجع بولغاري الفاخر لإقامة حفل الافتتاح به، جاء ليعكس القيمة المميزة لهذا الحدث الذي سيشهد انطلاقة كبيرة قياساً بعدد المشاركين من الشركات.

وقال في تصريحات صحافية: «هذه الدورة ستكون نواة لخطوة أولى نحو بطولة ألعاب عالمية للشركات على أرض الدولة في المستقبل، كاشفاً أن حفل الافتتاح تم إعداده ليسير بطريقة سلسة ومتتالية تضمن للحضور عيش أجواء ساحرة».

وقد كشفت اللجنة المنظمة عن برنامج المنافسات التفصيلي، والتي تنطلق غداً عند التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

وتتواصل المنافسات بعد غدٍ من الساعة التاسعة صباحاً أيضاً، على أن تُختتم في السادسة مساء، ويتم إقامة حفل تكريم للفائزين والحاصلين على الجوائز الجماعية والفردية.

وسينال الفريق الفائز بالمركز الأول في إجمالي الألعاب على برنامج صحي متكامل للشركة لمدة 12 شهراً، بقيمة إجمالية تبلغ 150 ألف درهم إماراتي، إلى جانب جوائز الأداء التنافسي لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقات الفردية والجماعية كما سيتم تقديم جوائز أخرى، وهي: جائزة التميز التي ستقدم إلى الشركة التي تنافس بأكبر عدد من المشاركين في البطولة، وذلك تعبيراً عن الالتزام والتركيز تجاه صحة وعافية الموظفين، وجائزة أفضل لاعب وهي مبلغ مالي بقيمة 5000 درهم وكأس لأفضل لاعب أو لاعبة في المنافسات، وجائزة الروح الرياضية التي تبلغ 10 آلاف درهم، وكأس إلى فريق الشركة الذي يظهر أعلى درجات الانضباط في جميع المسابقات.