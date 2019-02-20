منافسات قوية في دوري المراحل السنية للشطرنج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصلت منافسات الدوري العام للشطرنج للفئات السنية تحت 10 و14 و18 سنة للذكور والإناث، للموسم الرياضي 2019، الذي ينظمه اتحاد الشطرنج في ثاني بطولات «عام التسامح» بعد بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف، ويشهد دوري المراحل السنية لأول مرة مشاركة الفئات المشمولة باللائحة التنفيذية الخاصة بأبناء المواطنات وحملة الجواز والمقيمين.

وشهدت المنافسات مواجهات قوية بين الأندية، ففي مسابقة تحت 18 سنة للذكور، فاز أبوظبي للشطرنج على العين للشطرنج 3.5 نقاط مقابل 2.5 نقاط، ويتصدر أبوظبي القمة برصيد 3.5 نقاط، وفي فئة تحت 14 سنة للذكور، فاز دبي على العين 4-2، وتتساوى أندية أبوظبي ودبي والعين في المركز الأول برصيد أربع نقاط.

وفي مسابقة تحت 10 سنوات للإناث تعادل دبي للشطرنج والثقافة والعين للشطرنج 3-3، وفي المسابقة نفسها فاز نادي فتيات رأس الخيمة على نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بنتيجة 4.5 مقابل 1.5 نقطة.