تين كات: ليس إنصافاً اختيار 6 لاعبين من الوحدة للمنتخب الأولمبي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أبدى المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، الهولندي تين كات، انزعاجه من اختيار ستة لاعبين من الوحدة في صفوف المنتخب الأولمبي، الذي يستعد للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، في الوقت الذي لم يتم فيه استدعاء لاعبين مميزين من أندية أخرى، يستحقون الانضمام إلى المنتخب الأولمبي.

ويشارك ستة من لاعبي الوحدة في تجمع المنتخب الأولمبي الأخير، هم: محمد حسن، وأحمد راشد، وخالد إبراهيم، وطحنون الزعابي، ومنصور الحربي، ومحمد راشد، الذي لعب خلاله المنتخب مباراة ودية مع نظيره الصيني، وانضم اللاعبون الستة إلى تدريبات الوحدة أمس.

وقال تين كات في المؤتمر الصحافي، أمس، قبل مباراة الوصل التي تقام غداً في الجولة 16 لدوري الخليج العربي: «ليس من المنصف أن يتم اختيار ستة لاعبين للمنتخب الأولمبي ويعودوا قبل مباراتنا مع الوصل بيومين فقط، في الوقت الذي لم يتم فيه اختيار لاعبين مميزين من أندية أخرى للمنتخب الأولمبي، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين كل الأندية، وأتمنى أن يكون هناك تكافؤ في الفرص بين الجميع مستقبلاً».

وأشار تين كات إلى أن فريقه يخوض مباراة أمام الوصل، وليس أمام المدرب أو لاعب معين، وأوضح قائلاً «تركيزنا على أنفسنا والوحدة تغير كثيراً في الفترة الماضية، والمباراة صعبة أمام خصم قوي، ويجب أن نخوضها بأداء عال، والمنافس لديه ثنائي خطر في الهجوم، ونقاط ضعف في الدفاع، وعلينا استغلال الفرص المتاحة، وأنا سعيد بمستوى الفريق في المباراتين الماضيتين، وعلينا أن نكمل بالمستوى نفسه».

وقال «ليست لدينا إيقافات، وهناك لاعبون تعرضوا لإصابات بسيطة، ونحن ننتظر القرار الطبي بشأنهم».

وأشار إلى أن الفارق في النقاط والترتيب بين الفريقين كبير، لكن لا يوجد فارق كبير في المستوى، لافتاً إلى أن الوحدة في الدور الأول لم يكن موفقاً، وهذا سبب وجوده في المركز السادس. وقال «لا أشغل نفسي كثيراً بدخول المربع الذهبي في الوقت الراهن، وسننتظر حتى نهاية الموسم لنرى موقع الفريق والحكم على عملنا».