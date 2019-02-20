غياب «الحكم والمراقب» يؤجل البت في شكوى دبا ضد اتحاد الكرة

المصدر: منصور السندي ــ دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تأجيل البت في الشكوى المقدمة من نادي دبا الفجيرة ضد اتحاد الكرة، التي يطالب فيها النادي بإعادة مباراة الظفرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وذلك بسبب غياب الحكم الرابع للمباراة حسن علي كريم، والمراقب فهد العامري، اللذين وجدا خارج الدولة في مهمة رسمية، بحسب ما كشف عنه مصدر في اتحاد الكرة لـ«الإمارات اليوم»، حيث تنتظر اللجنة حضورهما للاستماع لإفادتهما في القضية.

يذكر أن اتحاد الكرة منع لاعب دبا، ياسر الجنيبي، من المشاركة في المباراة بداعي غياب البطاقة الخاصة به. وكانت المباراة قد انتهت بفوز الظفرة بهدفين نظيفين وتأهله إلى نصف النهائي، علماً بأن لجنة الانضباط كانت قد نظرت خلال جلستها السابقة في الشكوى، وقررت تأجيل البت فيها إلى اليوم، ليتم التأجيل مجدداً.

وكان اتحاد الكرة قال في بيان صحافي إن عدم مشاركة الجنيبي قانونية، وبحسب اللوائح المعمول بها، لكن دبا رفض القبول ببيان اتحاد الكرة، وقرر تصعيد القضية من خلال شكوى ضد الاتحاد للجنة الانضباط.