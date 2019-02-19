«المنتخبات» تُصدر قراراتها حول مشاركة الأبيض في كأس آسيا اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

أجلت لجنة المنتخبات في اتحاد كرة القدم، التي عقدت اجتماعاً، أمس، بمقر نادي شباب الأهلي، إصدار القرارات الخاصة بما تم في الاجتماع حتى اليوم، من خلال بيان صحافي، ورغم أن مسؤولي اتحاد الكرة لم يكشفوا عن الملفات التي تمت مناقشتها، خلال الاجتماع، إلا أنه يتوقع أن يكون الاجتماع قد ناقش تقريراً فنياً وإدارياً مفصلاً، بشأن مشاركة المنتخب الأول في كأس آسيا 2019، التي أسدل الستار على منافستها في أبوظبي أخيراً، كما ينتظر أن تكون اللجنة قد تطرقت، أيضاً، لموضوع المدرب الجديد للمنتخب، خلفاً للإيطالي ألبيرتو زاكيروني، الذي انتهت مهمته بانتهاء مشاركة الأبيض في البطولة الآسيوية، علماً بأن الشارع الرياضي كان قد تداول بعض الأسماء المرشحة لخلافة زاكيروني، لم يصدر أي شيء رسمي بهذا الخصوص من قِبَل اتحاد الكرة حتى الآن.

وأحيط اجتماع لجنة المنتخبات الوطنية بسرية تامة، ويعتبر الأول للجنة المنتخبات الوطنية، منذ انتهاء مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا منذ نحو ثلاثة أسابيع، علماً بأنه كان مقرراً أن تعقد اللجنة اجتماعاً، خلال الأسبوع الماضي، لكنه تأجل بشكل مفاجئ.

وينتظر الشارع الرياضي بفارغ الصبر قرارات لجنة المنتخبات الوطنية، لكشف ملابسات مشاركة المنتخب في البطولة القارية، التي خرج من منافستها من الدور الأول، وتقديم إجابات شافية لما حدث للأبيض في البطولة من الجوانب الفنية والإدارية.

من جهة أخرى، فاز المنتخب الأولمبي على نظيره المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، أمس، على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن برنامج إعداده للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً، التي تستضيفها السعودية في مارس المقبل، بينما تستضيف تايلاند، في يناير المقبل، النهائيات الآسيوية المؤهلة مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020.

وسجل هدفي المنتخب علي صالح «35، و64» فيما سجل هدف المنتخب الصيني اللاعب يانغ ليو «67»، ويعد هذا الفوز مهماً بالنسبة للمنتخب الأولمبي، لاسيما من الناحية المعنوية بالنسبة للاعبين، قبل مشاركتهم المرتقبة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً، إذ منح مدرب المنتخب البولندي ماسيج سكورزا الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، للمشاركة في المباراة، والاستفادة من التجربة.

حضر مباراة المنتخب الأولمبي مع نظيره المنتخب الصيني رئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، ونائب رئيس الاتحاد، عبدالله الجنيبي، وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية: راشد الزعابي، وهشام الزرعوني، وعبدالله علي، وعضو اللجنة مشرف المنتخب الأول، الدكتور حسن سهيل، كما حضر المباراة أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام الظاهري.