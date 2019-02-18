"الأولمبي" يكسب الصين وديا تحضيرا لتصفيات كأس آسيا

المصدر: منصور السندي - دبي

فاز المنتخب الأولمبي لكرة القدم على نظيره المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتها اليوم الاثنين على استاد راشد بنادي شباب الأهلي ضمن تحضيرات المنتخب للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما التي تستضيفها السعودية في مارس المقبل، بينما تستضيف تايلاند في يناير المقبل النهائيات الآسيوية المؤهلة مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو في 2020

وسجل هدفي المنتخب علي صالح " 35 ” و" 64" فيما سجل هدف المنتخب الصيني اللاعب يانغ ليو" 67".

ومثلت المباراة تجربة مفيدة للمنتخب الأولمبي التي وقف خلالها الجهاز الفني على نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب، فيما أتاح مدرب المنتخب الأولمبي البولندي ماسيج سكورزا الفرصة لمجموعة من اللاعبين للمشاركة في المباراة والاستفادة من مثل هذه التجارب في إطار سلسلة المباريات الودية التي يخوضها المنتخب استعدادا للاستحقاق .الآسيوي المرتقب

ويعد الفوز الذي حقق المنتخب على الصين في هذه المباراة مهما بالنسبة للاعبين خصوصا من الناحية المعنوية، إذ يمثل دفعة كبيرة لهم للظهور بالصورة المطلوبة خلال المباريات القادمة، علما أن المنتخب كان قد دشن أول من أمس في دبي برنامج إعداده للمرحلة المقبلة.