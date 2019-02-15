الإماراتية البريكي تحصد 3 ذهبيات في البطولة العربية للمبارزة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حصدت المبارزة الإماراتية، نورة محمد حسن البريكي، ثلاث ميداليات ذهبية خلال منافساتها في البطولة العربية للأشبال والناشئين للمبارزة التي أقيمت في الكويت، وباتت تستعد لخوض منافسات بطولة العالم للمبارزة للسيدات التي يُنظّمها الاتحاد الدولي للمبارزة في النمسا يومي 16 و17 فبراير الجاري.

وتوجّهت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتهنئة إلى البريكي وجميع لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في البطولة. وأكدت الأكاديمية دعمها المستمر للاعبات من مواطنات الدولة، خصوصاً عضوات «برنامج النخبة للرياضيات» التابع لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وكانت البريكي قد انضمت في نوفمبر من العام الماضي إلى برنامج «نخبة الرياضيات» في الأكاديمية، وهي مبادرة مخصّصة لتنمية وتطوير المهارات، تتيح فرصاً للشابات بعمر 16 عاماً وما فوق لخوض جولات تدريبية في مختلف الرياضات، وذلك بعد عملية تقييم واختيار صارمة، وفي غضون ثلاثة أشهر من انضمامها للبرنامج، استهلّت البريكي مسيرتها كمبارزةٍ إماراتيّة ناجحة تمتلك مهارات استثنائيّة.