إطلاق تذاكر حفل افتتاح الأولمبياد الخاص «الألعاب العالمية - أبوظبي 2019»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص عن إطلاق تذاكر الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، أكبر حدث رياضي وإنساني على مستوى العالم، والذي تستضيفه الدولة من 14 حتى 21 مارس 2019.

يقام حفل الافتتاح في استاد مدينة زايد الرياضية، يوم 14 مارس من الساعة 5 مساءً، مستعرضاً المعنى الحقيقي للإنسانية والتضامن بأجمل صورهما.

وستتاح لأكثر من 40 ألف متفرج في مدينة زايد الرياضية، وملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم، فرصة تشجيع اللاعبين الموهوبين من أصحاب الهمم، الذين يفوق عددهم 7500 رياضي، يمثلون أكثر من 190 دولة، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لهم، وهم يظهرون مواهبهم وقدراتهم في الحدث المرتقب. وسيشهد عرض حفل الافتتاح مشاركة مجموعة كبيرة من الدول، لرسم لوحة تضامنية تحمل رمز الأولمبياد الخاص ورسالته الإنسانية، كما سيرافق الرياضيين عدد من الأبطال والمشاهير، ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، دونتها حركة الأولمبياد الخاص.