شرطة دبي تحصد المراكز الأولى في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ظفر فريقا شرطة دبي بالمركزين الأول والثاني في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الذي يقام برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبمشاركة 60 فريقاً تمثل 50 دولة.

وكانت منافسات البطولة انطلقت أمس، في مقر ميدان الروية بحضور القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، والقائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الزري، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي وقادة الفرق المشاركة في البطولة.

واشتملت منافسات اليوم الأول على تحدي إنقاذ رهينة (المسابقة التكتيكية)، إذ تمكن فريق شرطة دبي (A) من الفوز بالمركز الأول محققاً زمناً قدره 41:43 ثانية، ونال جائزة مالية قدرها 5000 دولار، فيما حل بالمركز الثاني فريق شرطة دبي (B) محققاً زمناً قدره 42:65 ثانية ونال جائزة قدرها 3000 دولار، وجاء في المركز الثالث فريق وحدة مكافحة الإرهاب من صربيا، محققاً زمناً قدره 44:00 ثانية ونال جائزة قدرها 2000 دولار. وأكد القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، في تصريحات صحافية، أن حصول فرق شرطة دبي على المراكز الأولى يؤكد مدى الحرفية الشديدة في التعامل مع الأحداث كافة وأداء المهام المكلفة بها بنجاح ووفق الزمن المحدد لها.

وأعرب المري عن رضاه للمستوى الذي ظهرت عليه منافسات اليوم الأول للبطولة، مؤكداً أن استضافة دانة الدنيا بتنظيم من شرطة دبي كانت لها الدور في تعزيز المشاركات المختلفة بالحدث.