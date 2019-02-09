لا استقالات في اتحاد الكرة بسبب المنتخب

المصدر: منصور السندي-دبي

أكد مصدر لـ “الإمارات اليوم" عدم وجود أي استقالات بين اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة اليوم السبت بمقر الاتحاد في دبي برئاسة مروان بن غليطة وذلك في اعقاب الانتقادات العنيفة التي طالت اتحاد الكرة على خلفية نتائج المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم آسيا 2019 التي أسدل الستار على منافستها في أبو ظبي أخيرا، مشيرا الى أن مجلس الإدارة مستمر في أداء مهامه بشكل طبيعي، علما أن نادي الوحدة كان قد طالب في بيان صحافي، اتحاد الكرة بالدعوة الى عقد جمعية عمومية بشأن تجديد الثقة في المجلس الحالي لاتحاد الكرة أو حجبها على خلفية نتائج المنتخب في البطولة القارية.

ويعد الاجتماع الذي عقده اتحاد الكرة اليوم هو الأول له منذ انتهاء مشاركة المنتخب في كأس آسيا التي ودع منافساتها من الدور نصف النهائي على الرغم من أن الكل كان يعول عليه في الفوز بلقب البطولة وكتابة تاريخ جديد لكرة الإمارات.