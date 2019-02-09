اتحاد الكرة يبحث مصيره وأداء المنتخب في آسيا.. اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مصدر، لـ«الإمارات اليوم»، أن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سيجتمع، اليوم، بمقره في دبي، لبحث عدد من القضايا الساخنة، تتقدمها مشاركة المنتخب الوطني الأخيرة في كأس آسيا 2019.

وقال المصدر إنه «كما سيتطرق الاتحاد إلى مصير استمراره من عدمه، بعد المطالبات المستمرة برحيله، وإفساح المجال لمجلس إدارة جديدة، في أعقاب الانتقادات الحادة، التي طالته، أخيراً، على خلفية أداء الأبيض في البطولة الآسيوية، على الرغم من أن الكل كان يعوِّل عليه في تحقيق إنجاز جديد».

وأوضح «سيستمع مجلس الإدارة إلى تقرير مفصل من نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، عبدالله الجنيبي، بشأن المنتخب، وكذلك تقرير آخر من الجهاز الفني السابق للمنتخب، وحسم الجدل بشأن المدرب الجديد، الذي سيقود المنتخب، خلفاً للمدرب السابق زاكيروني».

وأشار إلى أن «مجلس الإدارة سيعيد تشكيل لجنة الحكام، إذ ينتظر أن يقدم رئيس اللجنة الحالي، محمد عبيد اليماحي، استقالته من رئاسة اللجنة».