أكثر من 180 لاعباً في بطولة الإمارات لـ «المواي تاي 2019»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، في مؤتمر صحافي أمس، عن تفاصيل بطولة الإمارات للمواي تاي 2019، التي ستقام على مدى ثلاثة أيام بدءاً من اليوم وحتى 10 الجاري، بمشاركة أكثر من 180 لاعباً يمثلون 36 نادياً موزعين على كل مناطق الدولة.

وقال رئيس الاتحاد، عبدالله النيادي: «إن البطولة تندرج ضمن خطط الاتحاد لنشر الوعي بهذه الرياضة، التي تنتمي إلى الفنون القتالية بين الشباب، فضلاً عن الفوائد العديدة التي تعود على ممارسيها في تعزيز اللياقة البدنية، واكتساب مهارات الدفاع عن النفس».

ومن المتوقع أن تشهد بطولة الامارات للمواي تاي 2019 أقوى المنافسات والنزالات، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير، بفضل مضاعفة أعداد اللاعبين المسجلين من كل ألاعمار والأوزان، مقارنة بالنسخة الأولى من البطولة.