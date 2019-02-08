الأبيض يتقدم 12 مركزاً في أول تصنيف لـ «فيفا» لعام 2019

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، تصنيف المنتخبات الجديد لشهر يناير 2019، بعد ختام بطولة أمم آسيا أخيراً في الإمارات. وفي التصنيف الأول لهذا العام، بقيت المراكز الـ20 الأولى دون تعديل، مع صدارة لبلجيكا. وعلى صعيد المنتخبات العربية، تقدمت الإمارات 12 مركزاً، لتصبح في المرتبة الـ67 عالمياً، بعد بلوغها نصف نهائي كأس آسيا. كما تقدم المنتخب الأردني 12 مركزاً، ليصبح في المرتبة الـ97 بعد بلوغه ثمن نهائي كأس آسيا، قبل الخروج بركلات الترجيح أمام فيتنام.

وأشار الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني إلى أن «الأبطال الجدد لآسيا» احتلوا أفضل مركز لهم منذ عام 1993، على خلفية نجاحهم المذهل في الإمارات.

وتقدمت اليابان بدورها 23 مركزاً في التصنيف، لتصل إلى المرتبة الـ27.

وكانت المنتخبات الآسيوية الأكثر حراكاً في التصنيف الجديد، بحسب أدائها في البطولة القارية. وحافظت إيران على صدارتها المنتخبات الآسيوية، وتقدمت سبعة مراكز إلى المرتبة الـ22 عالمياً، بينما صعدت كوريا الجنوبية 15 مركزاً، وباتت في المرتبة الـ38 عالمياً، والثالثة آسيوياً.

أما أستراليا بطلة آسيا 2015، فخسرت مركزاً واحداً، لتصبح الـ42 عالمياً.