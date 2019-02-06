معاقبة محمود خميس بالإيقاف والغرامة 200 الف درهم

المصدر: منصور السندي-دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد في دبي برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، إيقاف لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر محمود خميس ، خمس مباريات رسمية غير قابلة للإستئناف وتغريمه 200 الف درهم لمخالفته لائحة الإنضباط الخاصة بالمنتخبات الوطنية أثناء وجوده أخيرا في معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة في كاس آسيا 2019 التي اسدل على منافستها أخيرا في أبوظبي، علما أن اللاعب لم يشارك بقرار من اللجنة مع فريقه في مباراتين سابقتين وتبقت له ثلاث مباريات من العقوبة المقررة بحقه، فيما استمعت اللجنة خلال اجتماعها الى إفادات مدير المنتخب عبيد هبيطة الذي أكد أمام اللجنة صحة مخالفة اللاعب للوائح الانضباط الخاصة بالمنتخبات الوطنية

وقال نائب رئيس اللجنة سعيد الحوطي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع " القرار الصادر بحق اللاعب محمود خميس نهائي لايجوز الاستئناف عليه وفقا للمادة " 28 " من لائحة المنتخبات الوطنية ".