«الشارقة الرياضي» يطلق دورة الألعاب المدرسية الثانية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم دورة الألعاب المدرسية في نسختها الثانية، بمشاركة مواليد 2000 إلى 2010 في المدارس الحكومية والخاصة للبنين والبنات يوم السبت الماضي، وتستمر حتى 24 ابريل المقبل، ضمن أهداف مجلس الشارقة الرياضي في اكتشاف وصقل المواهب في الألعاب المختلفة والارتقاء برياضة الألعاب المدرسية.

وتستقبل صالات أندية الشارقة الرياضي بالحزانة وسمنان وكلباء ومليحة والذيد والدفاع عن النفس ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ومدرسة الأندلس المنافسات المختلفة، في الألعاب التي تشتمل على كرة اليد والسلة والطائرة والقوس والسهم والجودو والمبارزة والريشة والطائرة والسباحة والتايكواندو والكاراتيه وسباق الطريق، حيث تتنافس الفرق المختلفة للحصول على المراكز المتقدمة في الدورة التي تقام منافسات الدور التمهيدي لها وفق نظام تجمعات الفرق المدرسية من خلال ثلاث مجموعات، وتلعب منافسات المجموعة الأولى على مدارس الشارقة، والثانية على مدارس المنطقة الوسطى، والثالثة على مدارس المنطقة الشرقية.