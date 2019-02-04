«الشارقة الرياضية» تنقل مباريات دوري الخليج العربي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت قناة الشارقة الرياضية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، عن نقلها مباريات دوري الخليج العربي على الهواء مباشرة، بداية من الجولة الـ14 من الموسم الكروي التي تنطلق اليوم.

وذكرت القناة في بيان صحافي، أمس، أنها «خصصت استوديوهات تلفزيونية مختصّة وفق أعلى المواصفات العالمية الخاصة بنقل الأحداث الرياضية الكروية، مجهّزة بأنظمة بث وشاشات عرض متكاملة تسمح بدعم المحللين بخيارات واسعة لتحليل المباريات، وتوضيح كل النقاط الفنية والتحكيمية الخاصة باللقاءات، وسعت إلى ضم نخبة من المحللين والخبراء في اللعبة، بما يسهم في الارتقاء بمحتوى ومضمون المادة المقدمة للمشاهد».

من جهته، قال مدير قناة الشارقة الرياضية، راشد العوبد، إن «دوري الخليج العربي يعدّ أحد أهم الأحداث الكروية التي تقام على أرض الدولة، كونه يضم نخبة من الأندية واللاعبين الذين أسهموا في الارتقاء بواقع الرياضة المحلية»، مؤكداً أن «هذه الخطوة تنسجم مع أهداف هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الرامية إلى تلبية تطلعات عشّاق كرة القدم، ووضعهم في صورة أحداث ومجريات الدوري بشكل أقرب وأوسع».