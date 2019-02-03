ميثاء بنت محمد تُحرز هدفين وتقود فريق الإمارات إلى الفوز على «غنتوت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات الى فوز مستحق على فريق غنتوت بقيادة يوسف بن دسمال، ضمن منافسات المجموعة الاولى من بطولة كأس دبي الفضية للبولو، التي تقام مبارياتها على نادي ومنتجع الحبتور للبولو بدبي لاند، وستلعب يوم الثلاثاء المقبل أمام ثاني المجموعة الثانية.

وقد رجّحت سموّها كفة فريقها في الشوط الثالث بإحرازها هدفين من ضربتي جزاء وصنعت مثلهما لزملائها، لتحول تأخر فريق الإمارات إلى التقدم بهدف.

بدأت المباراة بتفوق واضح لفريق غنتوت الذي لعب بسرعة كبيرة، ونجح في إحراز اربعة أهداف مباغتة، مقابل هدفين للامارات، واستمر غنتوت في الحفاظ على تقدمه في الشوط الثاني وبنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، قبل أن يشهد الشوط الثالث أول تقدم لفريق الإمارات بنتيجة 6-5، وفي الشوط الرابع أصر غنتوت على العودة الى الصدارة ونجح فيما أراد وأنهى الشوط بتقدمه 8 - 7.

وفي الشوط الخامس أدرك فريق الإمارات التعادل مع أول هجمة، ثم أحرز هدفين تباعاً، ليصل الى 10 أهداف، وقبل نهاية اللقاء يخطف غنتوت هدفه التاسع والأخير.

وفي مباراة ثانية جمعت بين فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وفريق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور انتهى الشوط الأول بتقدم أبوظبي بأربعة أهداف نظيفة، واتسع الفارق في الشوط الثاني ليصل الى ستة أهداف، قبل أن ينتهي 7-1.

وسجل كل فريق هدفين في الشوط الرابع، ليأتي الشوط الخامس ويهبط معه أداء فريق أبوظبي، بعد ان ضمن تفوقه، وينشط فريق الذئاب ويتحرك ويقلص الفارق، بعد ان أحرز أربعة أهداف تباعاً ليصل إلى ثمانية أهداف مقابل 13 لفريق أبوظبي، وبهذه النتيجة يلعب غداً فريق أبوظبي ثالث المجموعة الاولى امام فريق مهرة رابع المجموعة الثانية، فيما سيلعب فريق زيدان ثالث المجموعة الثانية مع فريق الذئاب رابع المجموعة الأولى.

ويتصدر قائمة الهدافين في البطولة لاعب فريق غنتوت خوان جريس زافاليتا برصيد خمسة أهداف.