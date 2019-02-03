اتحاد الجوجيتسو يُطلق بطولة التحدي 7 فبراير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن بدء استعداداته لإطلاق النسخة الخامسة من بطولة التحدي للجوجيتسو، خلال الفترة من 7 إلى 9 الجاري.

وتستضيف منافسات البطولة صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة أكثر من 3000 لاعب ولاعبة تراوح أعمارهم بين 4 و17 سنة، لمدة ثلاثة أيام على 13 بساطاً.

وتتضمن منافسات اليوم الأول اللاعبين الصغار في فئة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي، فيما تشارك الفتيات في اليوم الثاني في فئة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق، لتختتم ثالث أيام البطولة بمنافسات الناشئين في فئة الحزام الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر والأزرق.