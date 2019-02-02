ماراثون اليوم الوطني للهجن ينطلق في المرموم

المصدر: أحمد طارق - دبي

تنطلق اليوم النسخة الرابعة من ماراثون اليوم الوطني للهجن الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، في ميدان المرموم، ضمن مهرجان ولي عهد دبي، الذي تقتصر المشاركة فيه على المواطنين.

ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً للمشاركة في السباق، إذ يتعين على كل متسابق ارتداء الخوذة والملابس الواقية أثناء السباق، والالتزام بالزي الوطني للماراثون، على أن يتم لبس البنطلون الأبيض تحت الزي الرسمي، بينما تم الحظر على المشاركين استخدام الصدمة الكهربائية والمواد المنشطة، حسب قوانين سباقات الهجن، ولا يسمح بمشاركة فصيلة «السودانيات» من الهجن، ويكون للجنة المنظمة الحق في استبعاد وحجب جائزة أي مشارك مخالف، كما يطلب من المشاركين الالتزام بخط سير السباق، ولا يحق لهم استبدال الهجن التي تم تسجيلها للمشاركة في الماراثون في يوم السباق.

من جهة أخرى، تواصلت أمس منافسات مهرجان ولي عهد دبي للهجن بإقامة 27 شوطاً للحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ. وتألقت هجن العاصفة في الشوط الرئيس للحول المفتوح، بعدما قاد غياث الهلالي (الشاهينية) للصدارة بتوقيت وقدره 12:16:4 دقيقة، بينما فازت هجن الرئاسة بصدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي (الوثبة) للناموس بزمن 12:23:0 دقيقة، وعادت هجن العاصفة للسيطرة على الصدارة في الشوطين الثالث والرابع للزمول، بعدما فاز (شاهين) بالمركز الأول في شوط الزمول المحليات، مسجلاً توقيتاً بلغ 12:41:1 دقيقة، وحصل (شاهين) الآخر بقيادة غياث الهلالي على لقب الشوط الرابع للزمول المهجنات بزمن بلغ 13:03:0 دقيقة، وظفرت (الشكلة) لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر سعيد مروشد، بالتوقيت الأفضل، بعدما وصلت إلى خط النهاية بزمن 12:15:7 دقيقة.