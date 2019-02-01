شاطئ ياس يحتضن ثالث جولات الدراجات المائية اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات وتحدي الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على شاطئ جزيرة ياس، التي تقام بتنظيم من نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية. ويسعى المشاركون إلى الاستمرار في رحلة حصد وكسب النقاط على صعيد الفئات كافة، إذ يتصدر فئة واقف جي بي 1 قبل بدء هذه الجولة نجم فريق الفيكتوري كيفين ريتير برصيد 95 نقطة، ويحل ثانياً الفرنسي ستيفان دولياك برصيد 85 نقطة، وثالثاً الفرنسي رافاييل مورين، برصيد 80 نقطة، وفي فئة جالس جي بي 3 يتصدر الترتيب العام عبدالله عبدالرحمن الحمادي، برصيد 94 نقطة، ويأتي ثانياً عامر عبدالرزاق حوير برصيد 84 نقطة، وثالثاً الشيخ سعيد بطي آل مكتوم، برصيد 70 نقطة، وجميعهم من الإمارات، عبر هذه الفئة المخصصة للإماراتيين فقط، وفي فئة واقف جي بي 2 يتصدر الإماراتي عبدالله عبدالرحمن الحمادي برصيد 92 نقطة، ويحل ثانياً الكويتي سالم أيمن المطوع برصيد 87 نقطة، والإماراتي سلطان عيسى الحمادي برصيد 84 نقطة.

وفي فئة جالس جي بي 2 تكتسي المنصة بعلم الإمارات والصدارة، حيث يتصدر الترتيب العام سلمان يونس العوضي برصيد 95 نقطة، ويحل ثانياً أبوبكر ناصر المري برصيد 83 نقطة وثالثاً مانع حبيب المرزوقي برصيد 80 نقطة، وفي فئة واقف ناشئين جي بي 3.3. يتصدر الترتيب العام أحمد عيسى آل علي برصيد 100 نقطة، وثانياً الكويتي شاهين إبراهيم رمضان برصيد 88 نقطة، وثالثاً حميد خالد المطروشي برصيد 80 نقطة، وفي فئة واقف ناشئين جي بي 3.2 تأتي الصدارة من مصلحة الإماراتي سهيل راشد الطاير برصيد 89 نقطة.