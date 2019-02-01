14 شركة تدعم بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت الجهة المنظمة العليا لبطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم «كأس العالم - دبي 2019»، عن تفاصيل النسخة العاشرة للبطولة التي ستقام في مجمع ند الشبا الرياضي خلال الفترة من الثامن وحتى 14 فبراير الجاري، بمشاركة 241 لاعباً ولاعبة يمثلون 39 دولة، وبدعم ورعاية 14 شركة وجهة حكومية، في رقم قياسي غير مسبوق على صعيد حجم الشركات الراعية والداعمة لبطولات «فزاع لأصحاب الهمم»، سواء الدولية منها أو المحلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر نادي دبي لأصحاب الهمم، وحضره رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية والمدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم ماجد العصيمي، وممثلو الشركات الـ14 الراعية للبطولة التي تحتفل بعامها العاشر، وتعد من البطولات المانحة للنقاط التصنيفية لأصحاب الهمم على صعيد رفعات القوة المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية (طوكيو 2020).

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ثاني جمعة بالرقاد، في كلمته بالمؤتمر، أن «الدعم غير المحدود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، كان وراء النجاحات الكبيرة التي حققتها بطولات (فزاع لأصحاب الهمم) على الساحة العالمية، خصوصاً أن بطولات فزاع، وبعد 10 سنوات على ولادتها، باتت تشكل إحدى أهم البطولات على العالم، قبل أن تسهم تلك النجاحات في جذب انتباه الشركات الوطنية، سواء الحكومية منها أو الخاصة، نحو توجيه جانب من نشاطها المجتمعي لأصحاب الهمم، وهو ما لمسناه في أولى بطولات موسم 2019، وإنما مع رقمٍ غير مسبوق من حيث عدد الشركات الداعمة والراعية، وهو يدلّ على زيادة حرص هذه المؤسسات على مواصلة دورها الريادي المتعلق بدعم هذه الشريحة، والمساهمة في تحقيق الاندماج المجتمعي لهم، والسير قدماً في نهج حكومة الإمارات التي تعد صاحبة الريادة والأكثر دعماً لأصحاب الهمم على العالم».

وأضاف بالرقاد: «السمعة الكبيرة التي نجحت بطولات فزاع الدولية في رسمها على الساحة الدولية، بجانب الكفاءة العالية لأبناء الدولة على صعيد تنظيم أكبر الأحداث العالمية، جعل العديد من هذه البطولات بالصورة ذاتها لدولية فزاع لرفعات القوى (كأس العالم دبي 2019) من البطولات المانحة للنقاط التصنيفية لأبطال هذه الرياضة المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020».

وأوضح: «تشهد النسخة العاشرة زيادة ملحوظة بأعداد الدول واللاعبين مقارنة بالعام الماضي، إذ تحظى نسخة 2019 بمشاركة 241 لاعباً ولاعبة يمثلون 39 دولة، مقارنة بـ191 لاعباً ولاعبة من 31 دولة شاركوا في نسخة 2018».

واختتم: «سعداء بما حققته هذه البطولات على مدار تاريخها في إيجاد شراكات ناجحة مع رعاة ومؤسسات، ونتطلع مع بلوغنا هذا الرقم القياسي اليوم من حجم أسماء الشركات الداعمة والراعية لموسم بطولات (فزاع الدولية)، بأن تواصل هذه الشركات دورها الريادي على صعيد دعم ورعاية أبطال هذه الرياضة عبر تبنّيهم وتوفير كل سبل الدعم لهم خلال مراحل إعدادهم للاستحقاقات العالمية، بصورة تساعد هؤلاء الرياضيين على مواصلة حصد إنجازاتهم ورفع علم الدولة في كبرى المحافل الدولية، خصوصاً أن العديد من رياضيي أصحاب الهمم في الدولة هم أبطال العالم في رياضات مختلفة».

قائمة الشركات الـ 14 الراعية

1ـ تعاونية الاتحاد.

2ـ هيئة كهرباء ومياه دبي.

3ـ هيئة الطرق والمواصلات.

4ـ هيئة الصحة بدبي.

5ـ الإمارات للمزادات.

6ـ قنوات دبي الرياضية.

7ـ موانئ دبي العالمية.

8ـ السوق الحرة في دبي.

9ـ إماراتك.

10- اقتصادية دبي.

11- الجنيدي.

12- هيئة تنمية المجتمع.

13- الإمارات للبترول.

14- غرفة دبي.