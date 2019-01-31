«الزعيم» يتعاقد مع روبيرو.. ويمنحه قميص «عموري»

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلنت شركة كرة القدم بنادي العين، أمس، عن تسجيل اللاعب البرتغالي روبين روبيرو في صفوف الفريق بصورة رسمية، ليكمل عقد المحترفين الأجانب، وليكون بذلك بديلاً للدولي المصري حسين الشحات، المنتقل قبل أسابيع إلى فريق الأهلي المصري.

وسيظهر اللاعب البرتغالي مع «الزعيم» بالقميص رقم 10، الذي كان يرتديه نجم الفريق عمر عبدالرحمن «عموري»، قبل انتقاله إلى صفوف فريق الهلال السعودي بداية الموسم الجاري.

يذكر أن إجراءات انتقال روبيرو إلى صفوف فريق العين كان يفترض أن تتم في الانتقالات الصيفية الماضية، لكنها تعثرت بسبب ناديه البرتغالي سبورتينغ لشبونة، ما حرم اللاعب من المشاركة في كأس العالم للأندية على غرار زميله المالي تونغو دومبيا.

في جانب آخر، كشفت شركة كرة القدم في نادي العين، أن السبب الحقيقي وراء رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش يعود إلى رغبة المدرب في الحصول على قسط من الراحة، وقالت الشركة في بيان صحافي: «الرغبة في استمرارية المدرب زوران كانت مشتركة لمتابعته مهامه، خصوصاً أن عقده كان سارياً حتى نهاية الموسم الحالي، بيد أنه تقدم بطلب مفاجئ لإعفائه من إكمال المهمة، مبرراً ذلك برغبته في أخذ قسط من الراحة للضغوط التي يعيشها، وتفهمت إدارة النادي وضع المدرب انطلاقاً من العلاقة الجيدة التي تربط الطرفين».

وأوضح النادي أن لديه استراتيجية واضحة في التعامل مع كل من يرغب في الرحيل عن الفريق، هي عدم الضغط عليه مهما كان اسمه أو نجوميته، مشيراً إلى أن المدرب هو من طلب الرحيل.

وأكد النادي أن مجلس إدارة شركة الكرة اجتمع بالمدرب وتحدث معه أكثر من مرة، كما تم تحديد الأسماء التي أبدى رغبته في تسجيلها خلال الانتقالات الشتوية، وأنه لا صحة لما يتردد حول شرط المدرب الخاص بتجديد العقود المنتهية.

وأوضح النادي أن كل اللاعبين المعنيين ملتزمون بعقودهم حتى نهاية الموسم الحالي، والاتفاق كان حول التجديد، لأنه كان مستمراً حتى نهاية الموسم.

وأشار البيان «هناك أسماء تم طرحها من قبل اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي، وتمت مناقشتها مع مجلس إدارة شركة كرة القدم، ورغم ضيق المساحة الزمنية فإن فريق العمل كان دائماً على استعداد لكل الظروف والتحديات، وسيتولى المدرب الجديد المهمة بأسرع وقت».

وكلف النادي، المدرب الكرواتي، زيلجيكو سوبيتش، والطاقم الفني المعاون له في الرديف، بمهمة تدريب الفريق الأول مؤقتاً، إلى حين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الجديد.

نادي العين نفى صحة ما يتردد عن أن المدرب زوران وضع شرطاً بتجديد عقود اللاعبين المنتهية.