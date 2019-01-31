«الآسيوي» يسلم ملعب محمد بن زايد شهادة نجاح استضافة مباريات كأس آسيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تسلّم مدير ملعب محمد بن زايد خلال نهائيات كأس آسيا 2019، حسين سهيل، شهادة تقدير من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم امتناناً للنجاح الكبير الذي حققه الملعب في استضافة سبع مباريات على مدار أدوار البطولة المقامة حالياً في الإمارات، منذ الخامس من يناير الجاري وحتى الأول من فبراير المقبل.

واستضاف ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة أربع مباريات خلال مرحلة المجموعات هي؛ إيران واليمن، الفلبين والصين، فلسطين والأردن، عمان وتركمانستان، إضافة إلى مباراة إيران وعمان في دور الـ16 التي شاهدها 31 ألفاً و945 متفرجاً، ومباراة الصين وإيران في الدور ربع النهائي، ثم مباراة الإمارات وقطر في نصف النهائي والتي حضرها 38 ألفاً و646 مشجعاً.