شرطة أبوظبي تحثُّ الجماهير على التشجيع بروح رياضية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي، في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجمهور إلى التحلي بالروح الرياضية، والتشجيع بأسلوب حضاري داخل الملعب وخارجه، خلال مباراة المنتخب الوطني مع نظيره القطري، عند الساعة السادسة من مساء غدٍ، على استاد محمد بن زايد، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا (الإمارات 2019). كما حثت شرطة أبوظبي الجماهير على الابتعاد عن التغريدات السلبية، التي من شأنها أن تؤجج الاحتقان، وتُفقدهم متعة الاستمتاع بمشاهدة المباراة. وكان جمهور الأبيض قد آزر اللاعبين في مباراة أستراليا بقوة، وأسهم في تحقيق الفوز التاريخي على «الكنغارو» بهدف نظيف أحرزه النجم علي مبخوت، ورسم الجمهور صورة جميلة على المدرجات، رفع خلالها أعلام الإمارات و«تيفو» الطريق إلى النهائي، ما بث الروح في النجوم، وعزز معنوياتهم لبذل أقصى طاقاتهم من أجل الفوز.