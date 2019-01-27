«أساتذة العالم» يدشنون منافسات «القدرة الشطرنجية» في الفجيرة اليوم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تشهد الفجيرة صباح اليوم انطلاق منافسات بطولة العالم للقدرة في الشطرنج «جولة الإمارات»، التي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالتعاون مع الاتحاد الدولي وتستمر يومين في فندق نوفوتيل الفجيرة، بمشاركة 230 لاعباً، بينهم نخبة ابطال الإمارات والعالم، وأبرزهم بطل العالم حالياً، الأستاذ الدولي الكبير البولندي بيوتر مورديزيا. وستكون ضربة البداية مع منافسات أستاذة الشطرنج الدوليين، والخاصة بالخبراء والمحترفين.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، الدكتور عبدالله آل بركت، لـ«الإمارات اليوم»، اكتمال الاستعدادات والترتيبات التنظيمية، وقال: نتوقع بطولة كبيرة وبمستوى مميز، ينسجم مع الاعتماد الذي حصلت عليه كبطولة مصنفة من قبل الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج.

وفي جانب آخر، قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج نائب رئيس اللجنة المنظمة، محمد عبدالله الزعابي، إن اللاعبين المشاركين في البطولة الحالية يمثلون 22 دولة، كاشفاً لـ«الإمارات اليوم» أن القيمة الإجمالية لجوائز بطولة الفجيرة الدولية ستصل إلى 300 ألف درهم، حيث ستوزع على 34 جائزة مختلفة، بينما ستكون المنافسات في البطولة على ثلاث فئات، هي: الفئة الاولى الخاصة بالخبراء والمحترفين ممن يملكون تصنيفاً أعلى من 2000

نقطة، والفئة الثانية للمشاركين أقل من 2000 نقطة، والفئة الأخيرة خاصة باللاعبين دون 13 سنة.