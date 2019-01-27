10 مشاهد لافتة في ربع النهائي.. أبرزها كسر العقدة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

لم يخلُ الدور ربع النهائي من كأس آسيا (الإمارات 2019) من المشاهد والصور البارزة، وكان للمنتخب الوطني نصيب الأسد من تلك المشاهد التي سيدوّنها التاريخ، أبرزها للمهاجم المتألق علي مبخوت، الذي يواصل مسيرة الإبداع للنسخة الثانية على التوالي من البطولة القارية.

وأعطى الدور ربع النهائي من كأس آسيا ظهره لإثنين من مشاهيرة الكرة في العالم، هما الإيطالي مارشيلو ليبي، الذي ترك قيادته للمنتخب الصيني بخسارة ثقيلة في تلك المرحلة من البطولة، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين، أغلى لاعب في آسيا الذي سار على خُطى الكبار دون أن يترك بصمته مع منتخب بلاده. وكان من أبرز مشاهد الدور ربع النهائي وجود ملكة جمال فيتنام دانغ ثي نجوك هان، في المدرجات، إذ قادت تشجيع منتخب بلادها على طريقتها الخاصة لتلفت الأنظار.

وترصد «الإمارات اليوم» أبرز 10 مشاهد وأرقام من هذا الدور في السطور التالية.

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