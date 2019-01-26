زاكيروني: المنتخب أظهر شخصية البطل

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب المنتخب الوطني، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، إن «الأبيض» أظهر شخصية البطل، خلال مباراة أستراليا في الدور ربع النهائي لكأس آسيا، وحقق فوزاً مستحقاً على حساب المنتخب الأسترالي، عطفاً على الأداء الرجولي الذي قدمه اللاعبون في أرضية الملعب، مشيراً إلى أن الفوز على حامل اللقب يعد نتيجة رائعة للغاية، في المرحلة الحالية من المنافسة.

وأكد، في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء، أن لاعبيه لعبوا بالطريقة المناسبة، واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم خلال المباراة، وحققوا الهدف المطلوب منهم بالتحديد وهو الفوز، وقال: «من الجيد أن اللاعبين ظهروا متماسكين في المباراة مع الطريقة التي حددتها لهم، أود فعلاً أن أشكرهم على اللعب بطريقة إيجابية في اللقاء».

وأشار المدرب الإيطالي إلى أنه ليس مدرباً يجيد التعامل مع وسائل الإعلام، وقال: «كل اهتمامي هو بلاعبي المنتخب الوطني، والبحث عن أفضل السبل للوصول إلى النتائج الجيدة والمشرفة، أود هنا أن أتقدم بالشكر للجماهير التي وقفت خلفنا في هذه المباراة، وأتمنى منهم الحضور في اللقاء القادم، لأننا سنكون بحاجة لدعمهم».

في المقابل، وجه مدرب المنتخب الأسترالي، جرهام أرنولد، التهنئة للمنتخب الإماراتي على الروح القتالية التي أظهرها لاعبوه خلال المباراة، والتي قادتهم لتحقيق الفوز بنتيجة اللقاء، وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: «أهنئهم بالفوز لقد لعبوا بطريقة قتالية، بالنسبة لنا لقد سيطرنا ولعبنا بشكل جيد، وفي تقديري أنه كان يمكن أن نخرج بنتيجة مختلفة، إذا استغللنا الفرص التي حصلنا عليها».